Определилась бригада арбитров на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Франция

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Франции, которая является действующим чемпионом мира, состоится в Нур-Султане в воскресенье, 28 марта, в 19:00. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Сборная Франции прилетела в столицу основным составом.