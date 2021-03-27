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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась бригада арбитров на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Франция

Встреча с чемпионами мира станет для хозяев первой на турнире.

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Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция, сообщается на сайте КФФ.

Главным судьей назначен Алексей Кульбаков. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Виктор Шимусик. Все судьи представляют Беларусь.

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Франции, которая является действующим чемпионом мира, состоится в Нур-Султане в воскресенье, 28 марта, в 19:00. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Сборная Франции прилетела в столицу основным составом.

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