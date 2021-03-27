Определилась бригада арбитров на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Франция
Встреча с чемпионами мира станет для хозяев первой на турнире.
Встреча с чемпионами мира станет для хозяев первой на турнире.
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция, сообщается на сайте КФФ.
Главным судьей назначен Алексей Кульбаков. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Виктор Шимусик. Все судьи представляют Беларусь.
Напомним, что матч между сборными Казахстана и Франции, которая является действующим чемпионом мира, состоится в