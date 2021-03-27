Из Марибора в Сочи. Российские футболисты спустя 11 лет встретятся со словенцами

17 ноября 2009 года. Небольшой словенский городок Марибор накануне решающего поединка за право поехать на чемпионат мира был практически оккупирован российскими болельщиками. Одни сидели на открытых террасах небольших ресторанов, употребляя в больших количествах неплохое местное пиво. Другие активно фотографировались на фоне местных достопримечательностей и пытались накинуть фанатские шарфы на медно-зеленые шеи былых кумиров Словении, ушедших в вечность несколько столетий назад и вернувшихся к своим потомкам в виде памятников.

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Всю эту разношерстную компанию, прибывшую в Марибор в прекрасном настроении, объединяла абсолютная уверенность в том, что сборная России, которой тогда руководил нидерландский маг тренерского дела Гус Хиддинк, без особых проблем решит вопрос выхода в финальную часть чемпионата мира. Робкие возражения бегающих с кружками пива мариборских официантов, которые пытались объяснить россиянам, что команда Словении тоже не лыком шита, прерывались покровительственными похлопываниями по плечу и громкими выкриками в честь страны, занимающей одну шестую часть мировой суши. Кроме сотрудников местного общепита других болельщиков словенской сборной в городе в тот день вообще не наблюдалось.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 27.03.2021, 17:00 Россия - Словения -

Спустя сутки оказалось, что поддержка у команды хозяев все-таки есть. И какая! На местном стадионе «Людски врт» (в переводе на русский — «Народный сад») было яблоку негде упасть, от громогласного клича фанатов «Мы — словенцы» дрожали не только трибуны, но и футбольное поле. Сумасшедшее давление трибун в определенной степени деморализовало и российских футболистов, которые в тот вечер не были похожи сами на себя и проиграли один из важнейших матчей в своей жизни.

Болельщики сборной России, страшно разочарованные поражением своих любимцев, по окончании матча, не заходя в местные кабаки, отправились в свои гостиницы, чтобы в тишине попытаться прийти в себя после оглушительной неудачи, но не тут-то было. Опьяненные победой словенцы не разошлись после стадиона по домам. Они направились туда, где пытались забыться во сне российские фанаты, и весь остаток ночи голосили под их окнами здравицы в честь своих любимцев. Реванш за вчерашние заносчивые похлопывания и пренебрежительные высказывания в адрес словенской команды был хозяевами взят сполна.

После того матча вся футбольная Россия поняла, что Гус Хиддинк вовсе не волшебник, а слово «Марибор» на долгие годы стало нарицательным как символ оглушительной неудачи российского футбола.

Историческая справка

Тот злосчастный матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. За счет гола, забитого на чужом поле, словенцы опередили команду «великого голландца» и получили путевку в финальную стадию мирового первенства. За четыре дня до фиаско в Мариборе сборная России в «Лужниках» победила Словению со счетом 2:1, дав возможность гостям забить мяч только за две минуты до конца матча.

Россияне и словенцы первый раз встретились друг с друг в феврале 1996 года, матч проходил на Мальте. Команда Олега Романцева одержала победу со счетом 3:1.

Еще две встречи состоялись в рамках отборочного турнира ЧМ-2002. Матч, проходивший на московском стадионе «Динамо», завершился вничью — 1:1. В ответной встрече в Любляне хозяева победили со счетом 2:1 не без помощи британского арбитра Грэма Полла, ошибочно назначившего пенальти в ворота россиян на последней минуте.

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Продолжение следует

Матч сборных России и Словении, который начнется в субботу на сочинском стадионе «Фишт» в 17:00 по московскому времени, рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.

По решению УЕФА, на игру будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. «Фишт» вмещает 43 700 зрителей, следовательно, субботнюю игру смогут посетить не более 13 тыс. болельщиков.