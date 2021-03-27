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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты примут эстонцев на старте квалификации ЧМ 2022 года

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В своем стартовом поединке квалификационной группы D подопечные Михаила Мархеля примут на поле минского стадиона «Динамо» команду Эстонии (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу рассудит ирландская бригада арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Роберт Хеннесси. Его ассистентами станут Аллен Линч и Эмметт Динан, резервный судья — Роберт Харви. В прошлые годы сборные Беларуси и Эстонии встречались между собой четыре раза — у белорусов две победы, у эстонцев — одна, один матч завершился вничью.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 27.03.2021, 20:00

Беларусь-Эстония-

Для белорусской дружины сегодняшний поединок будет дебютом в отборочном турнире мирового первенства. Эстонские футболисты свой стартовый матч квалификации провели 24 марта в польском Люблине, крупно проиграв сборной Чехии — 2:6. В этот же день подопечные Михаила Мархеля в Жодино разошлись миром в товарищеской встрече с командой Гондураса — 1:1. Еще в одном поединке первого тура этой группы футболисты Бельгии в Брюсселе одержали волевую викторию над сборной Уэльса с результатом 3:1. Сегодня команды Чехии и Бельгии встретятся в Праге. Во вторник, 30 мая, белорусская сборная сыграет с бельгийцами в Левене.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов. На прошлом мировом первенстве 2018 года в России сборная Франции выиграла в финале у команды Хорватии со счетом 4:2, а в матче за 3-е место бельгийцы победили англичан — 2:0.

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