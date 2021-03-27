Белорусские футболисты примут эстонцев на старте квалификации ЧМ 2022 года

В своем стартовом поединке квалификационной группы D подопечные Михаила Мархеля примут на поле минского стадиона «Динамо» команду Эстонии (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу рассудит ирландская бригада арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Роберт Хеннесси. Его ассистентами станут Аллен Линч и Эмметт Динан, резервный судья — Роберт Харви. В прошлые годы сборные Беларуси и Эстонии встречались между собой четыре раза — у белорусов две победы, у эстонцев — одна, один матч завершился вничью.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 27.03.2021, 20:00 Беларусь - Эстония -

Для белорусской дружины сегодняшний поединок будет дебютом в отборочном турнире мирового первенства. Эстонские футболисты свой стартовый матч квалификации провели 24 марта в польском Люблине, крупно проиграв сборной Чехии — 2:6. В этот же день подопечные Михаила Мархеля в Жодино разошлись миром в товарищеской встрече с командой Гондураса — 1:1. Еще в одном поединке первого тура этой группы футболисты Бельгии в Брюсселе одержали волевую викторию над сборной Уэльса с результатом 3:1. Сегодня команды Чехии и Бельгии встретятся в Праге. Во вторник, 30 мая, белорусская сборная сыграет с бельгийцами в Левене.