Матч Казахстан — Франция станет юбилейным для Дидье Дешама

Отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана станет юбилейным для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщает KazFootball.kz.

52-летний французский специалист возглавил команду 8 июля 2012 года. Первый матч в качестве главного тренера сборной Франции он провел 15 августа 2012 года в Гавре против сборной Уругвая, который завершился нулевой ничьей.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан - Франция -

Предстоящий матч отборочного раунда ЧМ-2022 против сборной Казахстана станет для Дешама 110-м на этом посту. Это рекордный показатель в истории французской сборной. В прошедших 109 матчах одержана 71 победа, 20 матчей завершились вничью и 18 проиграно.

Главные тренеры-рекордсмены сборной Франции:

1. Дидье Дешам — 109 матчей (с 2012 года);

2. Раймон Доменек — 79 (2004−2010);

3. Мишель Идальго — 75 (1976−1984);

4. Эме Жаке — 53 (1993−1998);

5. Роже Лемерр — 53 (1998−2002).