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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Матч Казахстан — Франция станет юбилейным для Дидье Дешама

Он работает в своей должности с июля 2012 года.

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Источник: РИА "Новости"

Отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана станет юбилейным для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщает KazFootball.kz.

52-летний французский специалист возглавил команду 8 июля 2012 года. Первый матч в качестве главного тренера сборной Франции он провел 15 августа 2012 года в Гавре против сборной Уругвая, который завершился нулевой ничьей.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

Предстоящий матч отборочного раунда ЧМ-2022 против сборной Казахстана станет для Дешама 110-м на этом посту. Это рекордный показатель в истории французской сборной. В прошедших 109 матчах одержана 71 победа, 20 матчей завершились вничью и 18 проиграно.

Главные тренеры-рекордсмены сборной Франции:
1. Дидье Дешам — 109 матчей (с 2012 года);
2. Раймон Доменек — 79 (2004−2010);
3. Мишель Идальго — 75 (1976−1984);
4. Эме Жаке — 53 (1993−1998);
5. Роже Лемерр — 53 (1998−2002).

Напомним, матч Казахстан — Франция пройдет в Нур-Султане на «Астана Арене» в воскресенье, 28 марта, в 19:00 и будет показан в прямом эфире телеканала Qazsport. Франция является действующим чемпионом мира и прилетела в столицу основным составом.

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