«Этот матч для Франции легкой прогулкой не будет». Казахстану подсказали победную тактику

Бывший главный тренер «Тобола», «Иртыша» и «Шахтера» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча между сборными Казахстана и Франции в рамках квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает sport.ua.

— В этой группе у всех команд по одному очку — у Франции, Украины, Боснии Герцеговины и Финляндии. Казахстан еще не играл.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан - Франция -

Французам после жесткой критики за матч с Украиной предстоит играть с Казахстаном. Но этот поединок для них не будет легкой прогулкой. Из-за травмы не сыграет лидер опорной зоны Канте. Казахстан свежее, так как не играл. И в эмоциональном плане позитивнее. Им, в отличие от французов, не надо никуда лететь. Франция летит в Казахстан, и это долгий перелет. Есть и разница во времени. Это все не так просто. Да и Казахстану терять нечего. А сенсацию преподнести они могут, так как уровень футболистов достаточно квалифицированный у них.

Казахстану не нужно ничего выдумывать. Им надо посмотреть, как Украина сыграла против французов. Обязательно нужно сыграть в три центральных защитника. В обороне нужны пять защитников, тогда можно справиться с атакой Франции. Опорная зона также должна быть под особым контролем, чтобы избежать ударов со средней дистанции. Команда должна быть единым целым организмом. Оборона Франции будет играть без страховки, и их можно будет наказать. Важно в это верить и основное — это психология. Да, Франция — чемпион мира, но у них можно отбирать очки, можно их обыгрывать.

На поле сборная Казахстана не должна допускать разрывов между линиями. С французами должна быть предельная концентрация до финального свистка. Казахстану нужно потерпеть. Я стараюсь отправить позитивные посылы сборной Казахстана, потому что я работал в этой стране с тремя именитыми командами. Я в Казахстане всегда чувствовал со стороны людей теплоту, внимание и уважение. Там комфортно работалось. Поэтому я советую Казахстану, как играть с Францией.

Я верю, что можно взять очки. Важно, чтобы в это верили футболисты. Желаю удачи и успехов Казахстану! У вас все получится.