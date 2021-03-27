«Мы очень голодны до побед». Защитник сборной Франции — о настрое на матч с Казахстаном

— Матч против Украины был непростым. Мы хотели хорошо стартовать в этой квалификации, но, к сожалению, удалось добыть лишь ничью. Сейчас все наши мысли о предстоящем матче против Казахстана. Он также не будет простым из-за долгого перелета, разницы во времени. Но мы — профессионалы, и должны приспосабливаться к любым условиям. Нам предстоит игра на искусственном покрытии, на домашнем поле Казахстана, который будет обязан сидеть глубоко в обороне, так же как это делала Украина. С самого стартового свистка мы должны будем показать на все сто процентов, кто мы такие. Мы очень голодны до побед, и покажем это с первых минут, я уверен.