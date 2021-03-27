«Мы очень голодны до побед». Защитник сборной Франции — о настрое на матч с Казахстаном
Также о непростых условиях для игры.
Также о непростых условиях для игры.
Защитник сборной Франции по футболу Люка Эрнандес рассказал о настрое на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Французской федерации футбола.
— Матч против Украины был непростым. Мы хотели хорошо стартовать в этой квалификации, но, к сожалению, удалось добыть лишь ничью. Сейчас все наши мысли о предстоящем матче против Казахстана. Он также не будет простым