Зайнутдинов пропустит матч с Францией
У сборной Казахстана большая потеря.
У сборной Казахстана большая потеря.
Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в матче квалификации чемпионата мира-2022 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом на предматчевой
— Бахтиер выступает в России на позиции левого защитника. Он — универсальный игрок. Сейчас он в расположении сборной, прибыл сюда, но мы провели обследование. Старая травма дала о себе знать, это рецидив. Поэтому он, к сожалению, не готов. Вчера дали ему отдохнуть, с утра встретились с ним, переговорили. Но он не сыграет, — добавил наставник.
Напомним, матч Казахстан — Франция состоится завтра, 28 марта, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00.