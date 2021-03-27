Зайнутдинов пропустит матч с Францией

— Бахтиер выступает в России на позиции левого защитника. Он — универсальный игрок. Сейчас он в расположении сборной, прибыл сюда, но мы провели обследование. Старая травма дала о себе знать, это рецидив. Поэтому он, к сожалению, не готов. Вчера дали ему отдохнуть, с утра встретились с ним, переговорили. Но он не сыграет, — добавил наставник.