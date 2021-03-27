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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов пропустит матч с Францией

У сборной Казахстана большая потеря.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в матче квалификации чемпионата мира-2022 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Талгат Байсуфинов. По его словам, причина — старая травма.

— Бахтиер выступает в России на позиции левого защитника. Он — универсальный игрок. Сейчас он в расположении сборной, прибыл сюда, но мы провели обследование. Старая травма дала о себе знать, это рецидив. Поэтому он, к сожалению, не готов. Вчера дали ему отдохнуть, с утра встретились с ним, переговорили. Но он не сыграет, — добавил наставник.

Напомним, матч Казахстан — Франция состоится завтра, 28 марта, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00.

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