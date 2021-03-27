«У нас будет больше сил». Футболист сборной Казахстана рассказал об особенной подготовке к матчу с Францией

Футболист национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал о настрое команды за день до матча против команды Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.





«Конечно, сборная Франция — чемпионы мира. Подготовка у нас особенная. У главного тренера есть свой план на предстоящую встречу. Надеюсь, что игра получится хорошей. Энергия? Да, французы играли всего три дня назад, поэтому у нас будет больше сил», — заявил 30-летний полузащитник.





Также игрок отметил, что отсутствие хавбека гостей Н’Голо Канте вряд ли повлияет на общий рисунок игры чемпионов мира.





Игра между командами Казахстана и Франции пройдет в воскресенье, 28 марта. Матч, который состоится на столичном стадионе «Астана Арена», будет транслироваться на телеканале Qazsport. Начало прямого эфира запланировано на 19:00.