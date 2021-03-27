Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Россия
Словения
21
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Черногория
Гибралтар
21
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Бельгия
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас будет больше сил». Футболист сборной Казахстана рассказал об особенной подготовке к матчу с Францией

Это будет стартовая игра команды в отборе на ЧМ-2022.
Наверх
Футболист национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал о настрое команды за день до матча против команды Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Конечно, сборная Франция — чемпионы мира. Подготовка у нас особенная. У главного тренера есть свой план на предстоящую встречу. Надеюсь, что игра получится хорошей. Энергия? Да, французы играли всего три дня назад, поэтому у нас будет больше сил», — заявил 30-летний полузащитник.

Также игрок отметил, что отсутствие хавбека гостей Н’Голо Канте вряд ли повлияет на общий рисунок игры чемпионов мира.

Игра между командами Казахстана и Франции пройдет в воскресенье, 28 марта. Матч, который состоится на столичном стадионе «Астана Арена», будет транслироваться на телеканале Qazsport. Начало прямого эфира запланировано на 19:00.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Дайте Евро-2020 России. Сейчас это самый логичный вариант
Овечкин забил 2 крутых гола и вернулся в гонку за любимым призом
Новые правила в футболе. Что будет с финансовым фэйр-плей
Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира в одиночном катании
Названы гонорары российских фигуристок за медали на ЧМ
Иностранцы: Сколько Тутберидзе заплатила судьям?
Лыжник Вокуев, раскритиковавший Большунова, упал и проиграл ему
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь