«Здесь собраны лучшие игроки страны». Тренер сборной Казахстана — о травме Зайнутдинова, капитане и составе на матч против Франции
Встреча пройдет 28 марта в
Встреча пройдет 28 марта в
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов ответил на вопросы журналистов на
О настрое и составе:
«Всех приветствую! Мы готовимся, свою работу делаем. Завтрашняя игра все покажет, но то, как будет — знает лишь один бог. Франция — чемпионы мира, нужно выйти на поле, получить удовольствие от игры и показать хороший футбол. Состав? Сегодня еще будет тренировка, посмотрим на состояние игроков и определимся».
О травме Зайнутдинова:
«Да, Бахтиер выступает в России на позиции левого защитника. Он — универсальный игрок. Сейчас он в расположении сборной, прибыл сюда, но мы провели обследование. Старая травма дала о себе знать, это рецидив. Поэтому он, к сожалению, не готов. Вчера дали ему отдохнуть, с утра встретились с ним, переговорили. Но он не сыграет».
О новичках команды:
«Мы были в Турции, были на Суперкубке в Туркестане. Мы хотим дать им себя проявить, практику. Здесь собраны самые лучшие игроки страны, молодежь у них учится. Возможно, что несколько игроков выйдут на замену».
О капитане сборной:
«Мы уже проводили собрание, но капитана все еще не выбрали. Завтра с утра еще раз соберемся и решим, кто выведет команду с капитанской повязкой».
Для сборной Казахстана это будет первая игра в текущей квалификации. Что же касается действующих чемпионов мира из Франции, то они ранее сыграли вничью с национальной дружиной Украины (1:1). Также в группе D есть сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.
Напомним, что игра между сборными Казахстана и Франции состоится в воскресенье, 28 марта. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в
Димаш Тулегенов