«Здесь собраны лучшие игроки страны». Тренер сборной Казахстана — о травме Зайнутдинова, капитане и составе на матч против Франции

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команды Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О настрое и составе:

«Всех приветствую! Мы готовимся, свою работу делаем. Завтрашняя игра все покажет, но то, как будет — знает лишь один бог. Франция — чемпионы мира, нужно выйти на поле, получить удовольствие от игры и показать хороший футбол. Состав? Сегодня еще будет тренировка, посмотрим на состояние игроков и определимся».

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан - Франция -

О травме Зайнутдинова:

«Да, Бахтиер выступает в России на позиции левого защитника. Он — универсальный игрок. Сейчас он в расположении сборной, прибыл сюда, но мы провели обследование. Старая травма дала о себе знать, это рецидив. Поэтому он, к сожалению, не готов. Вчера дали ему отдохнуть, с утра встретились с ним, переговорили. Но он не сыграет».

О новичках команды:

«Мы были в Турции, были на Суперкубке в Туркестане. Мы хотим дать им себя проявить, практику. Здесь собраны самые лучшие игроки страны, молодежь у них учится. Возможно, что несколько игроков выйдут на замену».

О капитане сборной:

«Мы уже проводили собрание, но капитана все еще не выбрали. Завтра с утра еще раз соберемся и решим, кто выведет команду с капитанской повязкой».

Для сборной Казахстана это будет первая игра в текущей квалификации. Что же касается действующих чемпионов мира из Франции, то они ранее сыграли вничью с национальной дружиной Украины (1:1). Также в группе D есть сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Напомним, что игра между сборными Казахстана и Франции состоится в воскресенье, 28 марта. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Прямая трансляция будет на телеканале Qazsport — начало в 19:00.