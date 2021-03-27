«Бельгийцам здесь было непросто». Капитан сборной Франции — об искусственном поле и уровне Казахстана

Капитан и вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Было немного трудно добираться, путь занял пять часов. Пришлось подстраиваться под погоду. Также здесь искусственное поле, нам предстоит адаптироваться. Я не думаю, что это будет легкая игра, но время еще есть», — отметил многолетний страж ворот «трехцветных».

Также капитан отметил, что в Казахстане никому не бывает легко.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан - Франция -

«Игра точно не будет легкой. Бельгия играла здесь и победила со счетом 2:0, им тоже было непросто. Мы постараемся показать свою лучшую игру завтра. Считаю, что матч будет похожим на тот, что был со сборной Украины», — поделился мнением Льорис.

«Большое спасибо Казахстану за то гостеприимство, с которым нас встретили вчера в аэропорту!» — заключил вратарь, защищающий цвета английского «Тоттенхэма».

Напомним, что матч Казахстан — Франция состоится завтра, 28 марта. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00 по столичному времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Ранее французы потеряли очки в матче первого тура против Украины, сыграв дома вничью (1:1).