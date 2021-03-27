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15:57 (мск), источник: ТАСС

Жирков вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словенцев

ТАСС, 27 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Словении.

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Источник: РИА "Новости"

В состав сборной России вошли голкипер Антон Шунин; защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.

Матч в Сочи станет вторым для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи — 17:00 мск. В первой игре футболисты сборной России оказались сильнее команды Мальты (3:1), словенцы обыграли сборную Хорватии (1:0). Также соперниками россиян по группе Н являются сборные Словакии и Кипра.

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