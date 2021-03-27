Жирков вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словенцев

Матч в Сочи станет вторым для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи — 17:00 мск. В первой игре футболисты сборной России оказались сильнее команды Мальты (3:1), словенцы обыграли сборную Хорватии (1:0). Также соперниками россиян по группе Н являются сборные Словакии и Кипра.