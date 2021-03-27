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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстану нечего терять, нам будет нелегко». Главный тренер сборной Франции — о важности матча и составе на игру

Ранее они потеряли очки в матче с Украиной.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед гостевым матчем квалификационного раунда чемпионата мира-2022 с командой Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Конечно, это нелегко. Но сейчас мы обязаны показать хороший результат и сделать свою работу. Казахстан — нелегкий соперник. Мы хорошо знаем эту команду. Да, вчера мы поздно прибыли, у нас не было много времени. Но мы выйдем и сыграем, покажем хорошую игру. Казахстан — команда, которой нечего терять», — заявил специалист.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

Также Дешам ответил на вопрос о том, будет ли он определять состав на матч с Казахстаном, думая о следующей игре против Боснии и Герцеговины.

«Самый важный матч — это следующая игра. Поэтому завтра мы определимся с составом, в зависимости от того, кто и как будет себя чувствовать. Все 25 игроков будут тренироваться, решение будет принято позже», — заключил тренер, приведший сборную Франции к победе на чемпионате мира-2018.

Отметим, что для французов, сыгравших ранее вничью со сборной Украины (1:1), крайне важно победить в предстоящей встрече. Для Казахстана же это будет стартовая игра в отборочном цикле.

Матч между сборными Казахстана и Франции пройдет на столичной «Астана Арене» завтра, 28 марта. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а начнется она в 19:00 по местному времени.

Димаш Тулегенов

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