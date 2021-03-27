Георгий Жуков поддержал сборную Казахстана перед матчем с Францией
Сам хавбек вызов не получил.
Сам хавбек вызов не получил.
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков поддержал партнеров по национальной команде в преддверии первого матча в рамках квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 28 марта, подопечные Талгата Байсуфинова примут на «Астана Арене» действующих чемпионов мира — сборную Франции.
На своей странице в Instagram Жуков опубликовал сториз с тренировки сборной Казахстана, подписав его: «Верим в вас».
Сам матч Казахстан — Франция начнется в 19:00 и будет транслироваться телеканалом Qazsport. Жуков вызов в сборную не получил.