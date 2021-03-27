Мбаппе, Погба, Гризманн и другие футболисты сборной Франции опробовали газон «Астана Арены»
Игра против Казахстана пройдет уже завтра.
Игра против Казахстана пройдет уже завтра.
Сборная Франции по футболу провела тренировочное занятие на поле столичного стадиона «Астана Арена», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Действующие чемпионы мира готовятся к своему второму матчу в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, который пройдет в воскресенье, 28 марта, против сборной Казахстана.
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Сам матч начнется в 19:00 по времени
Димаш Тулегенов