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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Мбаппе, Погба, Гризманн и другие футболисты сборной Франции опробовали газон «Астана Арены»

Игра против Казахстана пройдет уже завтра.

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Источник: AFP 2020

Сборная Франции по футболу провела тренировочное занятие на поле столичного стадиона «Астана Арена», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Действующие чемпионы мира готовятся к своему второму матчу в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, который пройдет в воскресенье, 28 марта, против сборной Казахстана.

На пресс-конференции, которая состоялась перед выходом команды на поле, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам заявил, что им предстоит сложная игра, так как сборной Казахстана будет нечего терять.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Димаш Тулегенов

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