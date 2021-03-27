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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Франции раскусил тактику Казахстана на матч отбора на ЧМ-2022

А также назвал фаворита.

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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Франции по футболу Адриен Рабьо считает, что реализация станет ключевым фактором в предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Французской федерации футбола.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

— Мы должны прийти в себя, даже если предстоящая игра обещает быть тяжелой. Очень долгая поездка в Казахстан, непростые условия, такие как искусственный газон, из-за которого мы не сможем показать себя на сто процентов. Но у нас нет выбора. В игре против Украины случилось что-то непредсказуемое для нас, так что мы обязаны выиграть оставшиеся две игры. В конце концов, это футбол, где каждый способен выиграть. С нами случалось подобное и раньше. Но если мы выйдем на поле с правильным и решительным настроем, все должно быть хорошо. Даже если какие-то условия могут сделать этот матч тяжелым, мы все равно будем фаворитами.

Мы сыграем против команды, которая сядет глубоко в обороне, расположится компактно и будет стараться поймать нас на контратаках. Нам также нужно быть осторожными и не дать им этого сделать. Мы должны показать себя гораздо лучше, чем в игре с Украиной. Нам нужно завершать свои моменты, которых будет не так много в матче подобном этому. Может быть, у нас будет лишь 2−3 момента за всю игру. Часто подобные матчи решаются в маленьких деталях и заканчиваются со счетом 1:0. Возможно, мы забьем со стандартного положения на 80-й минуте.

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