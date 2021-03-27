Футболист сборной Франции раскусил тактику Казахстана на матч отбора на ЧМ-2022
А также назвал фаворита.
А также назвал фаворита.
Полузащитник сборной Франции по футболу Адриен Рабьо считает, что реализация станет ключевым фактором в предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Французской федерации футбола.
— Мы должны прийти в себя, даже если предстоящая игра обещает быть тяжелой. Очень долгая поездка в Казахстан, непростые условия, такие как искусственный газон,
Мы сыграем против команды, которая сядет глубоко в обороне, расположится компактно и будет стараться поймать нас на контратаках. Нам также нужно быть осторожными и не дать им этого сделать. Мы должны показать себя гораздо лучше, чем в игре с Украиной. Нам нужно завершать свои моменты, которых будет не так много в матче подобном этому. Может быть, у нас будет лишь 2−3 момента за всю игру. Часто подобные матчи решаются в маленьких деталях и заканчиваются со счетом 1:0. Возможно, мы забьем со стандартного положения на 80-й минуте.