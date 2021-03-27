Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

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В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я, 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36).

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

Сборные России и Словении до этого провели пять матчей. В предыдущий раз они встречались в ноябре 2009 года в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года.

Тогда российские и словенские футболисты обменялись домашними победами — 2:1 и 1:0, за счет гостевого гола на чемпионат мира отобралась сборная Словении. В том противостоянии принимал участие полузащитник российской сборной Юрий Жирков, проведший в субботу 101-й матч за национальную команду. Словенскую команду тогда, как и сейчас, возглавлял Матьяж Кек, он ушел из сборной в 2011 году, а вернулся в 2018-м.