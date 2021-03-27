Дзюба в одиночку смял Словению: дважды забил Облаку и приблизился по голам к Кержакову
Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022.
Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022.
Сборная России идеально отреагировала на хейт после Мальты. По игре, динамике и тактики претензии высказал даже Черчесов и заранее настроил команду на битву со Словенией, которая грохнула Хорватию.
За три дня команда правда преобразилась: со Словенией мы увидели совсем другие скорости, план на игру и, главное, давление в атаке. Особенно хорош был Дзюба: на угловых страйкер «Зенита» мило смеялся с Михой Мевлей из «Сочи», но как только получал мяч, остановить его не мог никто.
Сначала Артем классно поборолся за верховой мяч, отыгрался с Кузяевым и аккуратно покатил в угол.
А через девять минут выдал соло после удара Головина: забрал подбор, растолкал двух защитников и во второй раз расстрелял Яна Облака.
Словения не сдавалась. Интригу в игру вернул Йосип Иличич: до перерыва звезда «Аталанты» отыграл один гол классным ударом издали. А во втором тайме тепло поприветствовал Миранчука, который появился вместо Головина.
Во втором тайме Россия перестроилась и сыграла по счету: Иличич до последнего тащил Словению ко второму голу, но команда Черчесова качественно отоборонялась и сохранила результат.