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10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
19:29 (мск), источник: Sport24

Дзюба в одиночку смял Словению: дважды забил Облаку и приблизился по голам к Кержакову

Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022.

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Сборная России идеально отреагировала на хейт после Мальты. По игре, динамике и тактики претензии высказал даже Черчесов и заранее настроил команду на битву со Словенией, которая грохнула Хорватию.

За три дня команда правда преобразилась: со Словенией мы увидели совсем другие скорости, план на игру и, главное, давление в атаке. Особенно хорош был Дзюба: на угловых страйкер «Зенита» мило смеялся с Михой Мевлей из «Сочи», но как только получал мяч, остановить его не мог никто.

Сначала Артем классно поборолся за верховой мяч, отыгрался с Кузяевым и аккуратно покатил в угол.

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А через девять минут выдал соло после удара Головина: забрал подбор, растолкал двух защитников и во второй раз расстрелял Яна Облака.

  • Этот гол стал для Дзюбы 29-м в футболке сборной России: в матче с Мальтой он обогнал в списке бомбардиров Владимира Бесчастных, а теперь приблизился к Кержакову. Чтобы стать лучшим снайпером в истории, Артему осталось забить два мяча.
  • Облак пропустил два мяча в в первом тайме впервые за 5 лет. До матча с Россией такое случалось в сентябре 2016-го, когда кипер пропустил дважды к перерыву от Литвы.
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Словения не сдавалась. Интригу в игру вернул Йосип Иличич: до перерыва звезда «Аталанты» отыграл один гол классным ударом издали. А во втором тайме тепло поприветствовал Миранчука, который появился вместо Головина.

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Во втором тайме Россия перестроилась и сыграла по счету: Иличич до последнего тащил Словению ко второму голу, но команда Черчесова качественно отоборонялась и сохранила результат.

  • 2:1 — после двух туров сборная России набрала максимальное количество очков и лидирует в отборочной группе на Чемпионат мира — 2022. Впереди — выезд в Словакию.
  • Для Станислава Черчесова победа над Словенией стала 22-й в 51-м матче — по этому показателю он сравнялся с Гусом Хиддинком. Впереди только Олег Романцев, на счету которого 36 побед в 60 играх.
Россия
2:1
Первый тайм: 2:1
Словения
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