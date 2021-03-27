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10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
19:48 (мск), источник: Sport24

Тренер сборной Словении: Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает

Тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

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В составе российской команды оба гола забил форвард Артем Дзюба.

«Поздравляю сборную России с заслуженной победой. Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает», — передает слова Кека корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.

Россия
2:1
Первый тайм: 2:1
Словения
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