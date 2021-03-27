Тренер сборной Словении: Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает
Тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России (1:2) в квалификации ЧМ-2022.
Тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России (1:2) в квалификации ЧМ-2022.
В составе российской команды оба гола забил форвард Артем Дзюба.
«Поздравляю сборную России с заслуженной победой. Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает», — передает слова Кека корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.