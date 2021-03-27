Мухин — первый игрок в истории сборной России, родившийся в 21 веке
Сборная России в субботу обыграла Словению (2:1) на своем поле в матче 2-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.
Сборная России в субботу обыграла Словению (2:1) на своем поле в матче 2-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.
На 86-й минуте в составе национальной команды дебютировал 19-летний полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, вышедший на замену вместо Рифата Жемалетдинова. Он стал первым футболистом в истории российской сборной, который родился в 21-м веке (04.11.2001 г.).
Кроме того, Мухин стал 9-м в списке самых молодых дебютантов сборной России (19 лет 143 дня).