Мухин — первый игрок в истории сборной России, родившийся в 21 веке

На 86-й минуте в составе национальной команды дебютировал 19-летний полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, вышедший на замену вместо Рифата Жемалетдинова. Он стал первым футболистом в истории российской сборной, который родился в 21-м веке (04.11.2001 г.).