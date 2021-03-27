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22:34 (мск), источник: Sport24

Мухин — первый игрок в истории сборной России, родившийся в 21 веке

Сборная России в субботу обыграла Словению (2:1) на своем поле в матче 2-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

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11
фотографий

На 86-й минуте в составе национальной команды дебютировал 19-летний полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, вышедший на замену вместо Рифата Жемалетдинова. Он стал первым футболистом в истории российской сборной, который родился в 21-м веке (04.11.2001 г.).

Кроме того, Мухин стал 9-м в списке самых молодых дебютантов сборной России (19 лет 143 дня).

Россия
2:1
Первый тайм: 2:1
Словения
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