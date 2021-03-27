Футболисты Беларуси победили эстонцев на старте квалификации чемпионата мира

В своем первом поединке квалификационной группы D подопечные Михаила Мархеля на поле минского стадиона «Динамо» обыграли команду Эстонии со счетом 4:2. Белорусы с первых минут матча захватили инициативу, но в завершающей стадии атаки у них ничего не получалось. Гости в основном оборонялись и на 31-й минуте игры в одной из редких контратак Хенри Аниер обыграл трех защитников хозяев и мощным ударом под перекладину поразил ворота Александра Гутора.

Пропустив мяч, белорусские футболисты заиграли чуть быстрее и за две минуты до перерыва получили право на пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. Во второй половине встречи подопечные Михаила Мархеля пошли вперед большими силами и на 55-й минуте Хенри Аниер снова переиграл защитников и вратаря, оформив свой голевой дубль.

Через 10 минут счет снова стал равным — после верховой подачи капитана команды Игоря Стасевича отличился Юрий Кендыш. Еще через 7 минут гости остались в меньшинстве после удаления Карла Эйгуса, чем сполна воспользовались белорусы.

На 81-й минуте игры Павел Савицкий эффектно забил третий мяч, а через 3 минуты Виталий Лисакович дальним ударом подвел итог — 4:2.

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Эстонские футболисты свой стартовый матч провели 24 марта в польском Люблине, крупно проиграв сборной Чехии — 2:6. Еще в одном поединке первого тура этой группы футболисты Бельгии в Брюсселе одержали волевую викторию над сборной Уэльса с результатом 3:1. Сегодня команды Чехии и Бельгии встретятся в Праге. Во вторник, 30 марта белорусская сборная сыграет с бельгийцами в Левене.

К этому времени завершились еще 5 встреч в других группах:

G — Черногория — Гибралтар — 4:1, Норвегия — Турция — 0:3, Нидерланды — Латвия — 2:0.

Н — Россия — Словения — 2:1, Хорватия — Кипр — 1:0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.