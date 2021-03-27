Сборная Хорватии обыграла команду Кипра в матче квалификации чемпионата мира

Мяч на 40-й минуте забил Марио Пашалич. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел свой 135-й матч в составе национальной команды и вышел на первое место по этому показателю, обойдя защитника Дарио Срну.

Хорваты и киприоты являются соперниками сборной России по группе H. Ранее в субботу российская команда обыграла сборную Словении (2:1), позднее пройдет матч Словакия — Мальта. Турнирную таблицу возглавляет сборная России (6 очков), далее идут словенцы, хорваты (по 3), словаки, киприоты (по 1) и мальтийцы (0).

В группе G сборная Черногории разгромила команду Гибралтара (4:1), сборная Турции — команду Норвегии (3:0), а сборная Нидерландов оказалась сильнее команды Латвии (1:0).

В турнирной таблице первое место занимают турецкие футболисты, вторыми идут черногорцы (по 6), далее расположились сборные Нидерландов, Норвегии (по 3), Латвии и Гибралтара (по 0).