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22:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии обыграла команду Кипра в матче квалификации чемпионата мира

ТАСС, 27 марта. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Источник: Reuters

Мяч на 40-й минуте забил Марио Пашалич. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел свой 135-й матч в составе национальной команды и вышел на первое место по этому показателю, обойдя защитника Дарио Срну.

Хорваты и киприоты являются соперниками сборной России по группе H. Ранее в субботу российская команда обыграла сборную Словении (2:1), позднее пройдет матч Словакия — Мальта. Турнирную таблицу возглавляет сборная России (6 очков), далее идут словенцы, хорваты (по 3), словаки, киприоты (по 1) и мальтийцы (0).

В группе G сборная Черногории разгромила команду Гибралтара (4:1), сборная Турции — команду Норвегии (3:0), а сборная Нидерландов оказалась сильнее команды Латвии (1:0).

В турнирной таблице первое место занимают турецкие футболисты, вторыми идут черногорцы (по 6), далее расположились сборные Нидерландов, Норвегии (по 3), Латвии и Гибралтара (по 0).

Сборная Белоруссии в матче группы E обыграла команду Эстонии (4:2), дублем отметился нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович. У трех команд группы в активе по три очка. Помимо белорусов, это сборные Чехии и Бельгии, которые проведут очный матч позднее в субботу. Команды Уэльса и Эстонии очков не набрали.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
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