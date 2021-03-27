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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА не сообщил сборной Казахстана о травме Зайнутдинова. Защитник не сыграет с Францией

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов не сможет помочь команде.

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Источник: РИА "Новости"

«В последнем туре чемпионата России Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом нам не сказал. Он прибыл в расположение сборной, провел пару тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив. Вчера мы дали ему отдохнуть. Утром поговорили с ним, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией», — цитирует Байсуфинова Prosports.kz.

Последний раз Зайнутдинов играл за национальную команду в октябре 2020 года.

Напомним, что сборная Казахстана дома примет команду Франции 28 марта в 16:00 мск. Помимо казахов и французов, в группе D отборочного этапа чемпионата мира — 2022 выступают Босния и Герцеговина, Финляндия и Украина.

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