ЦСКА не сообщил сборной Казахстана о травме Зайнутдинова. Защитник не сыграет с Францией
На предматчевой
На предматчевой
«В последнем туре чемпионата России Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом нам не сказал. Он прибыл в расположение сборной, провел пару тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив. Вчера мы дали ему отдохнуть. Утром поговорили с ним, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией», — цитирует Байсуфинова Prosports.kz.
Последний раз Зайнутдинов играл за национальную команду в октябре 2020 года.
Напомним, что сборная Казахстана дома примет команду Франции 28 марта в 16:00 мск. Помимо казахов и французов, в группе D отборочного этапа чемпионата мира — 2022 выступают Босния и Герцеговина, Финляндия и Украина.