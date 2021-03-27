ЦСКА не сообщил сборной Казахстана о травме Зайнутдинова. Защитник не сыграет с Францией

«В последнем туре чемпионата России Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом нам не сказал. Он прибыл в расположение сборной, провел пару тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив. Вчера мы дали ему отдохнуть. Утром поговорили с ним, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией», — цитирует Байсуфинова Prosports.kz.