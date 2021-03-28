Митрович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии
27 марта в Белграде проходит матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии. Встреча началась в 22:45 по московскому времени, после 60 минут игры впереди португальцы — 2:1.
27 марта в Белграде проходит матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии. Встреча началась в 22:45 по московскому времени, после 60 минут игры впереди португальцы — 2:1.
Единственный гол сербов в матче к данной минуте забил нападающий Александар Митрович. Этот мяч стал для Митровича 39-м за сборную Сербии. Он превзошел достижение Степана Бобека (38 голов за сборную Югославии), державшееся с середины 50-х годов прошлого века. Теперь Митрович — лучший бомбардир в истории сборной. Напомним, Сербия является правопреемником национальных команд Югославии и Сербии и Черногории.