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00:36 (мск), источник: Sport24

Митрович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии

27 марта в Белграде проходит матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии. Встреча началась в 22:45 по московскому времени, после 60 минут игры впереди португальцы — 2:1.

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Источник: Sport24

Единственный гол сербов в матче к данной минуте забил нападающий Александар Митрович. Этот мяч стал для Митровича 39-м за сборную Сербии. Он превзошел достижение Степана Бобека (38 голов за сборную Югославии), державшееся с середины 50-х годов прошлого века. Теперь Митрович — лучший бомбардир в истории сборной. Напомним, Сербия является правопреемником национальных команд Югославии и Сербии и Черногории.

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