Митрович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии

Единственный гол сербов в матче к данной минуте забил нападающий Александар Митрович. Этот мяч стал для Митровича 39-м за сборную Сербии. Он превзошел достижение Степана Бобека (38 голов за сборную Югославии), державшееся с середины 50-х годов прошлого века. Теперь Митрович — лучший бомбардир в истории сборной. Напомним, Сербия является правопреемником национальных команд Югославии и Сербии и Черногории.