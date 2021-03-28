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01:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Люксембург впервые в истории обыграл Ирландию

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирландии проиграла сборной Люксембурга.

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 0:1.

На 85-й минуте единственный гол в матче забил нападающий люксембургской команды Жерсон Родригеш.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франом Йовичем. Ассистенты — Борут Крижарич и Лука Пушич. Резервный рефери — Марио Зебец.

Сборная Люксембурга впервые в истории переиграла сборную Ирландии. Команды встречались четыре раза, и все очные встречи завершились победой ирландской команды.

Люксембург набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Ирландия (0) находится на пятом месте.

Ирландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Люксембург
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