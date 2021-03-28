Люксембург впервые в истории обыграл Ирландию
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирландии проиграла сборной Люксембурга.
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирландии проиграла сборной Люксембурга.
Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 0:1.
На 85-й минуте единственный гол в матче забил нападающий люксембургской команды Жерсон Родригеш.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франом Йовичем. Ассистенты — Борут Крижарич и Лука Пушич. Резервный рефери — Марио Зебец.
Сборная Люксембурга впервые в истории переиграла сборную Ирландии. Команды встречались четыре раза, и все очные встречи завершились победой ирландской команды.
Люксембург набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Ирландия (0) находится на пятом месте.