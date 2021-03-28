Люксембург впервые в истории обыграл Ирландию

Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 0:1.

На 85-й минуте единственный гол в матче забил нападающий люксембургской команды Жерсон Родригеш.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франом Йовичем. Ассистенты — Борут Крижарич и Лука Пушич. Резервный рефери — Марио Зебец.

Сборная Люксембурга впервые в истории переиграла сборную Ирландии. Команды встречались четыре раза, и все очные встречи завершились победой ирландской команды.