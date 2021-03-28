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01:32 (мск), источник: ТАСС

Сборные Словакии и Мальты сыграли вничью в матче квалификации чемпионата мира

ТАСС, 28 марта. Сборная Словакии по футболу сыграла вничью с командой Мальты со счетом 2:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Источник: AFP 2020

После первого тайма мальтийцы выигрывали со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Люк Камбин (16-я минута) и Александер Сатариано (20). После перерыва сборная Словакии сумела сравнять счет, отличились Давид Стрелец (49) и Милан Шкриньяр (53).

Команды являются соперниками сборной России по группе H. В первом матче россияне обыграли мальтийцев со счетом 3:1, а в субботу добились победы над командой Словении (2:1). В следующем туре 30 марта пройдут матчи Словакия — Россия, Кипр — Словения и Хорватия — Мальта.

В турнирной таблице лидируют российские футболисты, набрав шесть очков из шести возможных, у сборных Словении и Хорватии в активе по три очка, у словаков — два, у киприотов и мальтийцев — по одному.

В группе A сборная Сербии сыграла вничью с командой Португалии со счетом 2:2, причем после первой половины встречи португальцы вели с разницей в два мяча. В другой встрече сборная Люксембурга в гостях обыграла команду Ирландии (1:0). В таблице лидируют сербы и португальцы, набравшие по четыре очка, сборная Люксембурга имеет в активе три очка, команды Азербайджана и Ирландии — ни одного.

В группе E сборная Чехии сыграла вничью с командой Бельгии (1:1). Команды делят лидерство в группе, набрав по четыре очка, белорусы, которые ранее в субботу обыграли эстонскую сборную (4:2), идут третьими с тремя очками, команды Уэльса и Эстонии очков не набрали.

Словакия
2:2
Первый тайм: 0:2
Мальта
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