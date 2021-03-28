Чехия и Бельгия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Встреча прошла в Праге на арене «Синобо Стэдиум» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 50-й минуте забил нападающий Лукаш Провод. Бельгийцы сравняли спустя 10 минут усилиями форварда Ромелу Лукаку.

Чехия набрала 4 очка и возглавляет группу Е. Бельгия с таким же количеством очков идет на 2-м месте. В 3-м туре квалификации чехи сыграют в гостях против Уэльса, а бельгийцы примут Белоруссию.