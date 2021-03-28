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01:34 (мск), источник: Sport24

Чехия и Бельгия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Чехия на своем поле сыграла вничью с Бельгией в матче 2-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

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Источник: Sport24

Встреча прошла в Праге на арене «Синобо Стэдиум» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 50-й минуте забил нападающий Лукаш Провод. Бельгийцы сравняли спустя 10 минут усилиями форварда Ромелу Лукаку.

Чехия набрала 4 очка и возглавляет группу Е. Бельгия с таким же количеством очков идет на 2-м месте. В 3-м туре квалификации чехи сыграют в гостях против Уэльса, а бельгийцы примут Белоруссию.

Чехия
1:1
Первый тайм: 0:0
Бельгия
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