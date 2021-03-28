Роналду выкинул капитанскую повязку в конце матча с Сербией. Судья не засчитал его победный гол: видео

В концовке этой встрече Криштиану Роналду мог принести своей команде победу. Он направил мяч в ворота соперников, но судья не засчитал гол. Капитан португальской сборной начал яростно апеллировать к боковому судье, за что на 94-й минуте получил желтую карточку.

После этого судейского решения Роналду покинул поле еще до окончания встречи и бросил на поле свою капитанскую повязку.