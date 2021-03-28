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01:40 (мск), источник: Sport24

Роналду выкинул капитанскую повязку в конце матча с Сербией. Судья не засчитал его победный гол: видео

Португалия сыграла вничью с Сербией в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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В концовке этой встрече Криштиану Роналду мог принести своей команде победу. Он направил мяч в ворота соперников, но судья не засчитал гол. Капитан португальской сборной начал яростно апеллировать к боковому судье, за что на 94-й минуте получил желтую карточку.

После этого судейского решения Роналду покинул поле еще до окончания встречи и бросил на поле свою капитанскую повязку.

На стадионе в Белграде не было ни VAR, ни системы определения гола. Игру обслуживала голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

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Сербия
2:2
Первый тайм: 0:2
Португалия
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