Дзюба обратился к нации после победы над Словенией в квалификации ЧМ

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Игрок поблагодарил болельщиков, находившихся и на стадионе, и у телевизоров, за поддержку. Он также выразил надежду, что команда порадовала граждан страны результатом. Злопыхателям Дзюба посоветовал крепиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l3ziorN5rfE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между Россией и Словенией прошел в Сочи в субботу, 27 марта, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Дзюба.