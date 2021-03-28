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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Это совсем другой уровень». Французский футболист с опытом игры в КПЛ высказался о матче Казахстана с чемпионами мира

«Трехцветные» в первой игре потеряли очки.

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Источник: AP 2020

Экс-защитник «Атырау», «Кайсара» и «Шахтера» Абдель Ламанж, выступающий ныне за румынскую «Астру», в интервью Meta-ratings. kz поделился ожиданиями от матча Казахстан — Франция в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Встреча пройдет сегодня, 28 марта, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

— Как вы знаете, состоится матч Казахстан — Франция. Будете ли его смотреть?

— У меня как раз выходной, поэтому я обязательно посмотрю этот матч. Я знаю большую часть игроков сборной Казахстана, буду болеть за них. Для меня они хорошие игроки, и теперь им надо это показать на мировом уровне. Это совсем другой уровень.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

— Какие ожидания у вас от матча?

— Франция сейчас не в лучшем состоянии. У них была длительная поездка в Казахстан. К тому же они не привыкли играть на искусственном покрытии. У Казахстана есть шансы. Теперь в футболе не как 25 лет назад — у всех нынче есть шансы. Все-таки они же люди, а не роботы. Мяч круглый. Есть шансы побороться за ничью. Украина показала один из возможных вариантов для этого результата.

— Вы ведь с раннего детства жили во Франции. За кого в итоге будете болеть?

— Я всегда переживаю за маленькие команды. Франция — большая футбольная нация, они обязаны побеждать в таких матчах. У Казахстана, к сожалению, меньше шансов в этой игре. На 55 процентов я за Казахстан, а остальные 45 за Францию (смеется).

Если для Казахстана это будет первая игра в группе D, то для французов, являющихся действующими чемпионами мира, она станет второй — в первом матче подопечные Дидье Дешама на своем поле сыграли вничью с Украиной (1:1), с которой казахстанцы встретятся 31 марта в Киеве.

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