«Это совсем другой уровень». Французский футболист с опытом игры в КПЛ высказался о матче Казахстана с чемпионами мира
«Трехцветные» в первой игре потеряли очки.
«Трехцветные» в первой игре потеряли очки.
Встреча пройдет сегодня, 28 марта, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.
— Как вы знаете, состоится матч Казахстан — Франция. Будете ли его смотреть?
— У меня как раз выходной, поэтому я обязательно посмотрю этот матч. Я знаю большую часть игроков сборной Казахстана, буду болеть за них. Для меня они хорошие игроки, и теперь им надо это показать на мировом уровне. Это совсем другой уровень.
— Какие ожидания у вас от матча?
— Франция сейчас не в лучшем состоянии. У них была длительная поездка в Казахстан. К тому же они не привыкли играть на искусственном покрытии. У Казахстана есть шансы. Теперь в футболе не как 25 лет назад — у всех нынче есть шансы.
— Вы ведь с раннего детства жили во Франции. За кого в итоге будете болеть?
— Я всегда переживаю за маленькие команды. Франция — большая футбольная нация, они обязаны побеждать в таких матчах. У Казахстана, к сожалению, меньше шансов в этой игре. На 55 процентов я за Казахстан, а остальные 45 за Францию (смеется).
Если для Казахстана это будет первая игра в группе D, то для французов, являющихся действующими чемпионами мира, она станет второй — в первом матче подопечные Дидье Дешама на своем поле сыграли вничью с Украиной (1:1), с которой казахстанцы встретятся 31 марта в Киеве.