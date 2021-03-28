Лидер сборной Украины не сыграет с Казахстаном в матче отбора к ЧМ-2022

Один из лидеров сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко пропустит матч с Казахстаном, который пройдет 31 марта в Киеве в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на УАФ.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина - Казахстан -

Сегодня, 28 марта, украинцы сыграют на своем поле с Финляндией.

Накануне тренерский штаб принял решение отпустить Ярмоленко в расположение «Вест Хэма», так как он не успевал восстановиться от травмы, из-за которой пропустил уже больше месяца.

К предстоящему матчу с финнами готовились 26 украинских футболистов.