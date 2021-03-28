Лидер сборной Украины не сыграет с Казахстаном в матче отбора к ЧМ-2022
До этой игры команда Шевченко встретится с Финляндией.
До этой игры команда Шевченко встретится с Финляндией.
Один из лидеров сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко пропустит матч с Казахстаном, который пройдет 31 марта в Киеве в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на УАФ.
Сегодня, 28 марта, украинцы сыграют на своем поле с Финляндией.
Накануне тренерский штаб принял решение отпустить Ярмоленко в расположение «Вест Хэма», так как он не успевал восстановиться от травмы,
К предстоящему матчу с финнами готовились 26 украинских футболистов.
Отметим, что в первом туре группы D подопечные Андрея Шевченко в гостях сыграли вничью с Францией (1:1), которая сегодня встретится с Казахстаном. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.