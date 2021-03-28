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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер сборной Украины не сыграет с Казахстаном в матче отбора к ЧМ-2022

До этой игры команда Шевченко встретится с Финляндией.

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Источник: AP 2020

Один из лидеров сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко пропустит матч с Казахстаном, который пройдет 31 марта в Киеве в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на УАФ.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

Сегодня, 28 марта, украинцы сыграют на своем поле с Финляндией.

Накануне тренерский штаб принял решение отпустить Ярмоленко в расположение «Вест Хэма», так как он не успевал восстановиться от травмы, из-за  которой пропустил уже больше месяца.

К предстоящему матчу с финнами готовились 26 украинских футболистов.

Отметим, что в первом туре группы D подопечные Андрея Шевченко в гостях сыграли вничью с Францией (1:1), которая сегодня встретится с Казахстаном. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

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