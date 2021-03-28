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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

В ЦСКА ответили на обвинения сборной Казахстана в сокрытии травмы Зайнутдинова

Игрок пропустит матч с Францией.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборочном раунде чемпионата мира-2022 из-за травмы.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

Медицинский штаб сборной Казахстана обвиняет ЦСКА в сокрытии травмы игрока. В национальной команде уверены, что игрок прибыл в расположение сборной уже с повреждением.

По информации Eurostavka, обвинения казахстанской стороны беспочвенны. Зайнутдинов отправился в сборную Казахстана без проблем со здоровьем. Рецидив старой травмы произошел у полузащитника уже в национальной команде. С большой долей вероятности, это связано с игрой на искусственном покрытии.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек сыграл в 22 матчах, забил гол и отметился двумя результативными передачами.

Зайнутдинов точно пропустит матч сборной Казахстана с Францией, который состоится 28 марта на стадионе «Астана Арена».

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