В ЦСКА ответили на обвинения сборной Казахстана в сокрытии травмы Зайнутдинова
Игрок пропустит матч с Францией.
Игрок пропустит матч с Францией.
Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборочном раунде чемпионата мира-2022
Медицинский штаб сборной Казахстана обвиняет ЦСКА в сокрытии травмы игрока. В национальной команде уверены, что игрок прибыл в расположение сборной уже с повреждением.
По информации Eurostavka, обвинения казахстанской стороны беспочвенны. Зайнутдинов отправился в сборную Казахстана без проблем со здоровьем. Рецидив старой травмы произошел у полузащитника уже в национальной команде. С большой долей вероятности, это связано с игрой на искусственном покрытии.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек сыграл в 22 матчах, забил гол и отметился двумя результативными передачами.
Зайнутдинов точно пропустит матч сборной Казахстана с Францией, который состоится 28 марта на стадионе «Астана Арена».