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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче квалификации ЧМ

Данни Маккели, главный арбитр встречи квалификации чемпионата мира-2022 между Сербией и Португалией, извинился за незасчитанный гол Криштиану Роналду. Об этом Eurosport рассказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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По словам специалиста, голландский рефери принес извинения после того, как сам посмотрел видеозапись эпизода. Сантуш также отметил, что его команда заслужила победу.

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2. Система видеопомощи арбитрам (VAR) не используется в квалификации ЧМ по регламенту турнира.

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