Судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче квалификации ЧМ

По словам специалиста, голландский рефери принес извинения после того, как сам посмотрел видеозапись эпизода. Сантуш также отметил, что его команда заслужила победу.

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.