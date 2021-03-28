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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной Англии посоветовал игрокам уйти из соцсетей из-за расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предложил игрокам национальной команды отказаться от присутствия в социальных сетях. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

По мнению специалиста, на данный момент платформы не контролируют ситуацию, связанную с расистскими оскорблениями. «Игроки заходят в раздевалку после матча и берут телефон. В этот момент они уязвимы и измождены. Что же они там увидят?» — добавил Саутгейт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер также отметил, что на время сбора национальной английской команды старается дистанцироваться от соцсетей и средств массовой информации. По его мнению, отсутствие негатива оказывает положительное влияние.

26 марта сообщалось, что форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн был вынужден извиняться за расистский твит. Нападающий сделал публикацию в 15-летнем возрасте, но клуб и Футбольная ассоциация Англии (FA) начали расследование только сейчас.

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