Тренер сборной Англии посоветовал игрокам уйти из соцсетей из-за расизма

По мнению специалиста, на данный момент платформы не контролируют ситуацию, связанную с расистскими оскорблениями. «Игроки заходят в раздевалку после матча и берут телефон. В этот момент они уязвимы и измождены. Что же они там увидят?» — добавил Саутгейт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d8d58ef187c47a67954f" data-vnd="d8d58ef187c47a67954f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d8d58ef187c47a67954f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер также отметил, что на время сбора национальной английской команды старается дистанцироваться от соцсетей и средств массовой информации. По его мнению, отсутствие негатива оказывает положительное влияние.