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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу определилась с основным вратарем на матч с Францией

Первый тур казахстанцы пропустили.

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов выбрал первого номера на матч с Францией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram, место в воротах займет опытный голкипер «Тобола» Александр Мокин.

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Встреча пройдет сегодня, 28 марта, на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире.

Первый тур казахстанцы пропустили, тогда как французы дома поделили очки с Украиной (1:1), против которой подопечные Байсуфинова сыграют 31 марта в Киеве.

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