Сборная Казахстана по футболу определилась с основным вратарем на матч с Францией
Первый тур казахстанцы пропустили.
Первый тур казахстанцы пропустили.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов выбрал первого номера на матч с Францией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Как сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram, место в воротах займет опытный голкипер «Тобола» Александр Мокин.
Встреча пройдет сегодня, 28 марта, на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире.
Первый тур казахстанцы пропустили, тогда как французы дома поделили очки с Украиной (1:1), против которой подопечные Байсуфинова сыграют 31 марта в Киеве.