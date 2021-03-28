«Из-за своего раздолбайства». Комментатор «Матч ТВ» дал прогноз на матч Казахстана с Францией в отборе к ЧМ-2022

«Из-за своего раздолбайства Франция не сумела переиграть дома Украину на старте отборочной кампании к ЧМ-2022. Растранжирив несколько явных моментов в первом тайме, но с забитым чудесным голом от Гризманна чемпионы мира вышли на второй тайм с чувством самоуспокоенности, за которое были наказаны. Украина так и не нанесла ни одного удара в створ ворот, но заставила Кимпембе срезать мяч в собственные ворота. Конечно, Андрей Шевченко разработал прекрасный и неожиданный план для нейтрализации “трехцветных”. Он спрессовал обе линии обороны и полузащиты, выставив пять защитников. Самое любопытное, что все они из “Динамо” (Киев) и “Шахтера”, которые не играют в три центральных оборонца, но наличие качественных исполнителей, что позволило украинцам обойти в квалификации на Евро Португалию и Сербию, помогло Украине периодически выбегать за центр поля, чтобы контратаковать. У Казахстана нет оптимального состава (это мягко говоря), и новый главный тренер из местных, хотя раньше команду тренировали только иностранцы. Талгат Байсуфинов лишился (загибайте пальцы) Зайнутдинова, Куата, Исламхана, Шушеначева и Хижниченко. Естественно, план Шевченко можно смело брать на вооружение, но Франция, раскритикованная прессой на родине, больше не позволит себе терять сейчас очки. Дешам лишился Канте, но он может рокировать состав в обороне, ведь Казахстан будет почти без мяча. А вот атакующая группа выйдет снова, даже Мбаппе, несмотря на постеленную синтетику. Кстати, она является обновленной и даже для Казахстана может быть непривычной. Конечно, Франция в последнее время нечасто устраивает разгромы, но в воскресенье не тот случай. Предпочту поставить на победу Франции», — приводит его слова «Рейтинг Букмекеров».