Жиров покинул расположение сборной России по футболу на сборах в Сочи
ТАСС, 28 марта. Защитник германского «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Защитник германского «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
В данный момент команда проходит восстановительный сбор в Сочи после матча отборочного этапа к чемпионату мира — 2022 против команды Словении (2:1), который прошел на стадионе «Фишт». В следующем матче отборочного турнира сборная России 30 марта на выезде сыграет с командой Словакии.
«Как мы уже сообщали ранее, между Словакией и Германией, где он выступает за “Зандхаузен”, существует жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», — говорится в сообщении.
Жиров в третий раз был вызван в расположение сборной. На данный момент он не принял участия ни в одном матче национальной команды. 30-летний игрок отсутствовал в заявке на матч 24 марта против команды Мальты (3:1), в игре со словенцами он остался на скамейке запасных.