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12:53 (мск), источник: ТАСС

Жиров покинул расположение сборной России по футболу на сборах в Сочи

ТАСС, 28 марта. Защитник германского «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В данный момент команда проходит восстановительный сбор в Сочи после матча отборочного этапа к чемпионату мира — 2022 против команды Словении (2:1), который прошел на стадионе «Фишт». В следующем матче отборочного турнира сборная России 30 марта на выезде сыграет с командой Словакии.

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«Как мы уже сообщали ранее, между Словакией и Германией, где он выступает за “Зандхаузен”, существует жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», — говорится в сообщении.

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Жиров в третий раз был вызван в расположение сборной. На данный момент он не принял участия ни в одном матче национальной команды. 30-летний игрок отсутствовал в заявке на матч 24 марта против команды Мальты (3:1), в игре со словенцами он остался на скамейке запасных.

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