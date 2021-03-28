Стал известен капитан сборной Казахстана по футболу в матче с Францией
Старт игры запланирован на 19:00.
Старт игры запланирован на 19:00.
Сборную Казахстана по футболу с капитанской повязкой выведет 34-летний Азат Нургалиев, сообщается в
«Талгат Байсуфинов выбрал капитана команды на матч со сборной Франции. Им станет ветеран национальной команды и “Тобола” Азат Нургалиев», — говорится в сообщении.
Место в воротах займет его одноклубник Александр Мокин. Для него это будет 22-й матч в составе сборной, а для Нургалиева — 40-й.
Напомним, встреча пройдет сегодня, 28 марта, на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.
Первый тур казахстанцы пропустили, тогда как французы дома поделили очки с Украиной (1:1), против которой подопечные Байсуфинова сыграют 31 марта в Киеве.