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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен капитан сборной Казахстана по футболу в матче с Францией

Старт игры запланирован на 19:00.

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Источник: Reuters

Сборную Казахстана по футболу с капитанской повязкой выведет 34-летний Азат Нургалиев, сообщается в телеграм-канале Kozhakhmet_inside_official.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

«Талгат Байсуфинов выбрал капитана команды на матч со сборной Франции. Им станет ветеран национальной команды и “Тобола” Азат Нургалиев», — говорится в сообщении.

Место в воротах займет его одноклубник Александр Мокин. Для него это будет 22-й матч в составе сборной, а для Нургалиева — 40-й.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 28 марта, на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.

Первый тур казахстанцы пропустили, тогда как французы дома поделили очки с Украиной (1:1), против которой подопечные Байсуфинова сыграют 31 марта в Киеве.

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