Без Мбаппе. Стали известны составы Казахстана и Франции на матч в нур-Султане

Без Мбаппе. Стали известны составы Казахстана и Франции на матч в нур-Султане

Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Франции, который пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.