Без Мбаппе. Стали известны составы Казахстана и Франции на матч в нур-Султане
Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Франции, который пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Франции, который пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С первых минут встречу начнут: Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин.
У Франции на поле выйдут: Уго Льорис, Лео Дюбуа, Курт Зума, Клеман Лангле, Люка Динь, Поль Погба, Танги Ндомбеле, Тома Лемар, Антуан Гризманн, Антони Марсьяль, Усман Дембеле.