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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Без Мбаппе. Стали известны составы Казахстана и Франции на матч в нур-Султане

Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Франции, который пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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С первых минут встречу начнут: Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин.

У Франции на поле выйдут: Уго Льорис, Лео Дюбуа, Курт Зума, Клеман Лангле, Люка Динь, Поль Погба, Танги Ндомбеле, Тома Лемар, Антуан Гризманн, Антони Марсьяль, Усман Дембеле.

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