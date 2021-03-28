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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Литовские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Бельгии

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу сборных Бельгии и Беларуси, которая состоится 30 марта в Левене, рассудит литовская бригада арбитров. Ее возглавит Донатас Румшис, ассистентами которого будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис, резервный судья — Робертас Валиконис.

В своем первом матче квалификационной группы E белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2. Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у Уэльса — 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами — 1:1.

Положение команд в группе Е сейчас таково: Чехия — 4 очка (2 матча), Бельгия — 4 (2), Беларусь — 3 (1), Уэльс — 0 (1), Эстония — 0 (2).

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