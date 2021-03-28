Литовские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Бельгии

Встречу сборных Бельгии и Беларуси, которая состоится 30 марта в Левене, рассудит литовская бригада арбитров. Ее возглавит Донатас Румшис, ассистентами которого будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис, резервный судья — Робертас Валиконис.

В своем первом матче квалификационной группы E белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2. Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у Уэльса — 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами — 1:1.