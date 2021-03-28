Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
Сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в
Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. И почти сразу же самый дорогой футболист мог отличиться, но не использовал свой шанс. На 75-й минуте Мбаппе заработал пенальти, но Александр Мокин отбил удар.