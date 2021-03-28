Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти

Встреча в Нур-Султане на «Астана-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 19-й минуте забил форвард «Барселоны» Усман Дембеле, которому ассистировал Антони Марсьяль. А на 44-й минуте отличился Сергей Малый, забивший в свои ворота.