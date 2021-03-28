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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти

Сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Нур-Султане на «Астана-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 19-й минуте забил форвард «Барселоны» Усман Дембеле, которому ассистировал Антони Марсьяль. А на 44-й минуте отличился Сергей Малый, забивший в свои ворота.

Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. И почти сразу же самый дорогой футболист мог отличиться, но не использовал свой шанс. На 75-й минуте Мбаппе заработал пенальти, но Александр Мокин отбил удар.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Франция
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