Дешам отметил молодых игроков и назвал лучшего в сборной Казахстана в матче с Францией

Матч, который проходил на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане, завершился победой французов со счетом 2:0. В составе действующих чемпионов мира отличился Усман Дембеле, а автоголом у хозяев отметился Сергей Малый.
«Что касается сегодняшней игры, то единственный неудачный момент — это то, что не удалось воспользоваться моментами во втором тайме. Дембеле и Марсьяль проявили себя хорошо: Усман забил, а Антони сыграл важную роль в этом забитом мяче. Я доволен, что игроки сумели проявить себя так, как должны были. У нас сильная команда, а от сильных команд ждут хороших результатов. Наша цель — это добиваться победы и мы всегда стараемся достигать этого».
«Мы могли бы забить на два-три мяча больше, но вратарь сборной Казахстана останавливал наши многообещающие атаки. Что касается соперников, то не хочу выделять кого-то отдельно. Но больше всех на глаза попадался голкипер [Мокин], он вытащил пенальти. В сборной Казахстана много молодых игроков. Я думаю, что у них все впереди».
Отметим, что для сборной Франции это первая победа в текущем отборе. Теперь на счету «трехцветных» четыре набранных очка. Что же касается команды Казахстана, то заработанных баллов у нее нет.