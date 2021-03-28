Дешам отметил молодых игроков и назвал лучшего в сборной Казахстана в матче с Францией

Матч, который проходил на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане, завершился победой французов со счетом 2:0. В составе действующих чемпионов мира отличился Усман Дембеле, а автоголом у хозяев отметился Сергей Малый.

Об игре своей команды

«Что касается сегодняшней игры, то единственный неудачный момент — это то, что не удалось воспользоваться моментами во втором тайме. Дембеле и Марсьяль проявили себя хорошо: Усман забил, а Антони сыграл важную роль в этом забитом мяче. Я доволен, что игроки сумели проявить себя так, как должны были. У нас сильная команда, а от сильных команд ждут хороших результатов. Наша цель — это добиваться победы и мы всегда стараемся достигать этого».

О сопернике

«Мы могли бы забить на два-три мяча больше, но вратарь сборной Казахстана останавливал наши многообещающие атаки. Что касается соперников, то не хочу выделять кого-то отдельно. Но больше всех на глаза попадался голкипер [Мокин], он вытащил пенальти. В сборной Казахстана много молодых игроков. Я думаю, что у них все впереди».