Словенский портрет: как осечки соперников привели сборную России в отбор ЧМ

Футболисты сборной России удачно начали отборочный цикл чемпионата мира 2022 года. Одержав две непростые победы над Мальтой (3:1) и Словенией, наши игроки захватили лидерство в своей группе, воспользовавшись осечками основных конкурентов — Хорватии и Словакии. В случае успешного выезда к последней подопечные Станислава Черчесова смогут быть полностью довольным мартовским сбором. Особенно — на фоне критики, что обрушилась на команду и её тренерский штаб в последние месяцы.

Спорные кандидаты

Ещё осенью, когда россияне не смогли выиграть несколько игр подряд в Лиге наций УЕФА и контрольных матчах, в соцсетях и СМИ особенно доставалось главному тренеру Станиславу Черчесову и капитану сборной Артёму Дзюбе. Первому не простили ноябрьское выездное разгромное поражение от Сербии (0:5), а также спорные кандидатуры футболистов, вызываемых в национальную команду.

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Дзюба и вовсе давно находится под огнём критики широкого круга фанатов, особенно спартаковских, до сих пор не простивших своему воспитаннику скандальный уход в 2015 году в ряды заклятого врага красно-белых петербургского «Зенита». Почти любой неудачный матч за клуб или сборную сопровождается призывами заменить Артёма на схожего по фактуре нападающего «Спартака» Александра Соболева, который в этом сезоне крайне результативен в чемпионате России.

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А ноябрьский скандал с попаданием в соцсети личного видео с участием Дзюбы, казалось, может совсем похоронить его карьеру — тем более, после него Черчесов решил не вызывать капитана на последние игры 2020 года.

Но в марте 32-летний форвард вернулся в национальную команду. Туда же был вызван и Соболев. При этом к Черчесову в очередной раз возникали вопросы относительно вызова некоторых футболистов, не имеющих игровой практики в клубах, как в случае с динамовцем Романом Нойштедтером, или выступающих ниже своего уровня. И тренер, и ключевой футболист сборной могли избежать очередной волны хейта только в случае побед.

Но уже в выездной игре с Мальтой возникли проблемы. С записным аутсайдером группы Россия в первом тайме повела в счёте 2:0. Дзюба забил сам и отдал голевой пас на Марио Фернандеса, но после перерыва сборная пропустила гол и в течение немалого отрезка матча позволяла сопернику слишком много времени проводить на своей половине поля. Ближе к концу встречи пыл островитян был потушен, но нервотрёпка продолжалась — любой неожиданный момент мог обернуться голом.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022

Лишь на последней минуте основного времени обстановку разрядил Соболев, незадолго до этого вышедший на поле вместо Дзюбы. Он забил третий мяч в ворота мальтийцев и дал новый повод части болельщицких масс требовать выхода Александра в старте. Сама же победа досталась настолько непросто, что вновь спровоцировала критику Черчесова и опасения относительно результата игры со Словенией, в предыдущих семи матчах пропустившей всего один гол, а также обладающей звёздным вратарём мадридского «Атлетико» Яном Облаком и атакующим полузащитником Йосипом Иличичем — лидером итальянской «Аталанты».

К тому же, словенцы умудрились дома обыграть со счётом 1:0 фаворита нашей группы, вице-чемпиона мира 2018 года Хорватию. Другой конкурент россиян в борьбе за путёвку на ЧМ в Катаре — сборная Словакии — также неудачно стартовала в этом цикле. Она не смогла победить в гостях Кипр (0:0). Более того, во втором туре словаки умудрились потерять очки дома с Мальтой (2:2), проигрывая по ходу встречи 0:2.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль

— Результат был для нашей команды на первом плане, особенно на фоне того шанса захватить лидерство, который нам дали неудачи Хорватии и Словакии, — поделился с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. — В этой связи качество игры было на втором плане, но надо отдать должное: в первом тайме Россия достаточно уверенно действовала впереди, создавала моменты и заслуженно повела 2:0. К сожалению, удержать счёт не получилось — индивидуальное мастерство Иличича позволило словенцам быстро отыграть один мяч. А потом наши стали играть вторым номером, но делали это качественно, пусть и не без отдельных недочётов. И тренерский штаб произвёл своевременные замены, не давшие сопернику переиграть нас в скоростях. А изначальный план на игру с изменением схемы оказался очень эффективным, здесь Черчесову удалось преподнести сюрприз Словении, которая далеко не сразу разгадала замысел, а Россия к этому моменту забила два гола.

Неожиданное лидерство

Осечки конкурентов неожиданно дали россиянам шанс на безрговорочное промежуточное лидерство. И домашний матч с крайне неуступчивой Словенией имел здесь важное значение. Черчесов сделал немало изменений в составе, поменяв схему игры на три центральных защитника, а среднюю линию выстроив по принципу ромба. При этом в нападении вновь была сделана ставка на Дзюбу. Соболев остался на лавке — даже в конце матча, когда пришлось менять капитана, на место Артёма вышел другой форвард-гренадёр Антон Заболотный.

Дзюба же оправдал доверие, забив два гола в первом тайме — по сути самостоятельно организовав их в штрафной словенцев. Испортил настроение посетителям стадиона «Фишт» в Сочи только гол Иличича, забитый через минуту после второго мяча России. Из-за этого пришлось очень нервно удерживать преимущество до конца игры. При этом по голевым моментам наши переиграли соперника, но слабая реализация привела к необходимости держать скользкий счёт до последних минут, чтобы одержать вторую победу.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 30.03.2021, 21:45 Словакия - Россия -

— Я уже говорил перед игрой, что Россия — фаворит матча. Так и оказалось, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник сборной Словении, ярославского «Шинника» и «Томи» Александр Радосавлевич. — Ваша команда создала несколько хороших моментов, забила два гола, потом стала больше защищаться, дав Словении возможность атаковать. Но забить нам удалось только один гол. Надо отдать должное индивидуальным качествам Дзюбы, который сумел отлично разобраться в штрафной площади в окружении словенских защитников. Это очень большой успех, если помнить, как мало пропускает Словения. В общем, Россия может быть довольна тем, что не теряет очки, тогда как её конкуренты делают осечки. Но группа довольно ровная. И уверен, что все команды будут проигрывать и играть вничью. Поэтому шансы на успех есть у всех, в том числе у Словении и Словакии. Но я по-прежнему считаю фаворитами группы Хорватию и Россию.