Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Косово
Швеция
03
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Болгария
Италия
02
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Швейцария
Литва
10
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Украина
Финляндия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Австрия
Фарерские острова
31
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Израиль
Шотландия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Польша
Андорра
30
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Сан-Марино
Венгрия
03
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Грузия
Испания
12
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Дания
Молдавия
80
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Албания
Англия
02
Футбол. Первый дивизион
28.03
Алания
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
28.03
Нефтехимик
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
28.03
Нижний Новгород
Краснодар-2
30
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Казахстан
Франция
02
Футбол. Первый дивизион
28.03
Динамо Бр
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
28.03
Чайка
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Первый дивизион
28.03
Чертаново
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
28.03
Иртыш
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
28.03
Спартак-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
28.03
Енисей
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
28.03
Оренбург
Велес
30
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
00:14 (мск), источник: ТАСС

Сборные Украины и Финляндии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира

ТАСС, 28 марта. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Финляндии со счетом 1:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Наверх
Источник: AFP 2020

В составе хозяев мяч на 80-й минуте забил Жуниор Мораес (80-я минута), у гостей отличился Теему Пукки (89, с пенальти). Сборная Финляндии является соперником команды России по групповому этапу чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 21:45

Украина1Финляндия1

В турнирной таблице группы D сборные Франции и Украины набрали по четыре очка, у боснийцев и финнов по одному очку, у сборной Казахстана — ни одного.

В группе B сборная Швеции разгромила команду Косова (3:0). В турнирной таблице шведы единолично лидируют с шестью очками, вторыми идут испанцы (4 очка), третьими — греки (1), команды Грузии и Косова не имеют набранных очков. В группе C итальянская сборная оказалась сильнее команды Болгарии (2:0), а швейцарцы обыграли литовцев (1:0). В активе команд Италии и Швейцарии по шесть очков, сборные Литвы, Болгарии и Северной Ирландии очков на данный момент не имеют.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 28.03.2021, 21:45

Косово0Швеция3

Сборная Австрии в матче группы F обыграла команду Фарерских островов (3:1), сборные Израиля и Шотландии сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице лидирует сборная Дании (6 очков), далее идут австрийцы (4), шотландцы (2), сборные Фарерских островов, Израиля и Молдавии (все — по 1). В группе J сборная Германии обыграла команду Румынии (1:0), сборная Северной Македонии — команду Лихтенштейна (5:0). В таблице по 6 очков набрали сборные Германии и Армении, по 3 — Северной Македонии и Румынии, команды Исландии и Лихтенштейна очков не набрали.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 28.03.2021, 21:45

Румыния0Германия1

В группе I сборная Польши разгромила команду Андорры (3:0), сборная Венгрии — команду Сан-Марино (3:0). В таблице первое место занимает сборная Англии (6), следом расположились команды Польши, Венгрии (обе — по 4), Албании (3), Андорры и Сан-Марино (обе — по 0).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 28.03.2021, 21:45

Польша3Андорра0
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словенский портрет: как осечки соперников вывели Россию в лидеры
Хвича не спас Грузию в игре с Испанией, датчане забили 8 голов
Сборная России опустилась на 3-е место в группе молодежного Евро
Поветкин обратился к фанатам после поражения от Уайта нокаутом
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс»
«Авангард» стал третьим полуфиналистом плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь