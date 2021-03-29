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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов пропустит первый гостевой матч сборной Казахстана в отборе к ЧМ-2022

С Францией футболист также не сыграл.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит выездной матч с Украиной в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом после игры сообщил главный тренер Талгат Байсуфинов.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, — это некорректно. То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА, — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали. Еще после игры с “Зенитом” я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел обследование. Парень хотел играть — это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием», — сказал тренер.

Отметим, что матч с Украиной станет вторым для Казахстана в группе D и первым выездным в отборе.

Ранее подопечные Талгата Байсуфинова дома проиграли Франции (0:2), с которой украинцы в гостях сыграли вничью (1:1). При этом подопечные Андрея Шевченко в следующем матче на своем поле поделили очки с Финляндией (1:1).

Матч Украина — Казахстан пройдет 31 марта в Киеве.

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