Зайнутдинов пропустит первый гостевой матч сборной Казахстана в отборе к ЧМ-2022

«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, — это некорректно. То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА, — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали. Еще после игры с “Зенитом” я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел обследование. Парень хотел играть — это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием», — сказал тренер.