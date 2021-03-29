Зайнутдинов пропустит первый гостевой матч сборной Казахстана в отборе к ЧМ-2022
С Францией футболист также не сыграл.
С Францией футболист также не сыграл.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит выездной матч с Украиной в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом после игры сообщил главный тренер Талгат Байсуфинов.
«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, — это некорректно. То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА, — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали. Еще после игры с “Зенитом” я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел обследование. Парень хотел играть — это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием», — сказал тренер.
Отметим, что матч с Украиной станет вторым для Казахстана в группе D и первым выездным в отборе.
Ранее подопечные Талгата Байсуфинова дома проиграли Франции (0:2), с которой украинцы в гостях сыграли вничью (1:1). При этом подопечные Андрея Шевченко в следующем матче на своем поле поделили очки с Финляндией (1:1).
Матч Украина — Казахстан пройдет 31 марта в Киеве.