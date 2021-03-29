France Football назвал лучшего футболиста сборной Казахстана в матче против чемпионов мира

Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти

Самой высокой оценки удостоился вратарь хозяев Александр Мокин, тогда как у гостей самый высокий балл получил автор первого гола Усман Дембеле.

Напомним, что 31 марта Казахстан в гостях сыграет с Украиной, а Франция, являющаяся действующим чемпионом мира, в этот день на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.