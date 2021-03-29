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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

France Football назвал лучшего футболиста сборной Казахстана в матче против чемпионов мира

Следующая игра будет с Украиной.

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Французское издание France Football выставило оценки участникам матча Казахстан — Франция в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

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Самой высокой оценки удостоился вратарь хозяев Александр Мокин, тогда как у гостей самый высокий балл получил автор первого гола Усман Дембеле.

Казахстан: Александр Мокин 6, Руслан Валиуллин 4, Нуралы Алип 4, Сергей Малый 4, Темирлан Ерланов 4, Марат Быстров 3, Серикжан Мужиков 3, Асхат Тагыберген 4, Владислав Васильев 4, Азат Нургалиев 4, Максим Федин 4.

Франция: Уго Льорис 5, Лео Дюбуа 5, Курт Зума 5, Клеман Лангле 6, Лука Динь 6, Усман Дембеле 7, Тонги Ндомбеле 5, Поль Погба 6, Тома Лемар 6, Антуан Гризманн 6, Антони Марсьяль 6.

Напомним, что 31 марта Казахстан в гостях сыграет с Украиной, а Франция, являющаяся действующим чемпионом мира, в этот день на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

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Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
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