Тренер сборной Украины высказался об упущенной победе перед матчем с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022
На этот раз его команда играла дома.
На этот раз его команда играла дома.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Финляндии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит Sport.ua.
Цикл украинцы начали также с ничьей в гостях с Францией (1:1), которая во втором матче победила на выезде Казахстан (2:0).
— Считаю, мы провели очень хороший матч. Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустили целую серию ошибок, и тут речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или еще
— Не показалось ли вам, что сборная Финляндии в концовке матча давила на ворота сборной Украины сильнее, чем сборная Франции после того, как ваша команда сравняла счет?
— У нашего соперника просто шансов других не было — они били вперед, пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку, которая стоила нам упущенной победы. Да, у финнов в последние
— Не жалеете, что не вызвали на этот сбор других футболистов, чтобы у вас была возможность варьировать схему игры?
— К каждому матчу мы готовимся с той обоймой футболистов, которая у нас есть на текущий момент. И стремимся выбрать лучшую тактику на матч. Что же касается подбора исполнителей, то считаю, что на текущий сбор вызваны лучшие футболисты, которые есть в Украине в данный момент.
Напомним, что 31 марта Казахстан в гостях сыграет с Украиной, а Франция в этот день на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.