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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Украины высказался об упущенной победе перед матчем с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022

На этот раз его команда играла дома.

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Источник: AP 2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Финляндии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит Sport.ua.
Цикл украинцы начали также с ничьей в гостях с Францией (1:1), которая во втором матче победила на выезде Казахстан (2:0).

— Считаю, мы провели очень хороший матч. Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустили целую серию ошибок, и тут речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или еще что-то, но они не выполнили перестроения, которое должно было произойти в этом отрезке матча. В итоге мы не доиграли этот матч так, как должны были, и упустили победу. А так, в целом, играли очень хорошо, 85 минут полностью выполняли установку на матч, все в нем шло по нашему плану, забили отличный мяч, — сказал он.

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— Не показалось ли вам, что сборная Финляндии в концовке матча давила на ворота сборной Украины сильнее, чем сборная Франции после того, как ваша команда сравняла счет?

— У нашего соперника просто шансов других не было — они били вперед, пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку, которая стоила нам упущенной победы. Да, у финнов в последние пять-семь минут матча были моменты. Но, повторюсь, мы концовку поединка не доиграли, и это связано не столько с моментами сборной Финляндии, сколько с нашей игрой в этом отрезке встречи. Думаю, это послужит нам хорошим уроком. Ребята растерялись, занимали совершенно неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость. Но, думаю, что в дальнейшем подобного не повторится.

— Не жалеете, что не вызвали на этот сбор других футболистов, чтобы у вас была возможность варьировать схему игры?

— К каждому матчу мы готовимся с той обоймой футболистов, которая у нас есть на текущий момент. И стремимся выбрать лучшую тактику на матч. Что же касается подбора исполнителей, то считаю, что на текущий сбор вызваны лучшие футболисты, которые есть в Украине в данный момент.
Напомним, что 31 марта Казахстан в гостях сыграет с Украиной, а Франция в этот день на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

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Украина
1:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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