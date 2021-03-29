Обозреватель France Football объяснил поражение Казахстана от Франции и предрек тяжелый матч с Украиной

У сборной Франции получилось победить «малой кровью» в матче отбора на чемпионат мира-2022 с Казахстаном. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье. Он считает, что игра голкипера казахстанцев спасла хозяев от крупного поражения.

«Удивительно спокойно гости добились комфортного преимущества. Франция играла в экономичном режиме, стараясь избежать проблем из-за синтетического покрытия. Все же превосходство в классе оказалось непреодолимым для Казахстана. Они хорошо защищались, но моментов у ворот Льориса не было. Конечно, не было двух сильнейших атакующих игроков: Зайнутдинова и Исламхана. Это ощущалось и упростило задачу команде Дешама. Мне понравилась игра голкипера Мокина. Он сыграл великолепно и спас свою команду от разгрома. Я думаю, что в выездном матче с Украиной казахстанцам будет еще сложнее. Однако, если удастся наладить атакующие действия, то команда может доставить проблемы», — отметил Севилье.