Отказавшийся преклонить колено судья из России назначен на игру сборной Германии

Встреча в рамках группы J пройдет в среду, 31 марта, в Дуйсбурге. Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым рефери назначен Владимир Москалев. Все судьи представляют Россию.

16 марта Карасев вместе с Демешко и Гаврилиным не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не преклонили колени перед стартом матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан», по итогам двухматчевого противостояния англичане вышли в четвертьфинал.