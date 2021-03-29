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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Казахстана по футболу выявлен коронавирус

Вероятно, будет изоляция перед матчем с Украиной.

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Сразу несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет. По его словам, контактными являются некоторые игроки.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

«Очередное ЧП в нашем футболе. Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте. Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев — неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», — пишет Кожахмет.

Напомним, накануне на «Астана Арене» сборная Казахстана стартовала в отборе на чемпионат мира-2022, проиграв Франции со счетом 0:2. Матч с Украиной команда проведет в Киеве в ночь с 31 марта на 1 апреля в 00:45 по времени Нур-Султана.

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