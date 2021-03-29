В сборной Казахстана по футболу выявлен коронавирус

Сразу несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет. По его словам, контактными являются некоторые игроки.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина - Казахстан -

«Очередное ЧП в нашем футболе. Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте. Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев — неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», — пишет Кожахмет.