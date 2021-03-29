Роберт Левандовский пропустит матч отбора чемпионата мира с англичанами

Левандовский травмировал колено в воскресенье во время домашнего матча с командой Андорры (3:0). Нападающий забил два гола, но вынужден был покинуть поле на 63-й минуте матча.

«Лечение травмы этого типа обычно длится от 5 до 10 дней. В связи с этим Роберт Левандовский вернется в клуб, где будет проходить дальнейшую реабилитацию», — информировал союз.

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Матч Англия — Польша пройдет 31 марта в Лондоне.