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14:37 (мск), источник: ТАСС

Роберт Левандовский пропустит матч отбора чемпионата мира с англичанами

ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Футболист сборной Польши Роберт Левандовский не примет участие в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Англии из-за травмы. Об этом сообщил в понедельник Польский футбольный союз.

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Источник: AP 2020

Левандовский травмировал колено в воскресенье во время домашнего матча с командой Андорры (3:0). Нападающий забил два гола, но вынужден был покинуть поле на 63-й минуте матча.

«Лечение травмы этого типа обычно длится от 5 до 10 дней. В связи с этим Роберт Левандовский вернется в клуб, где будет проходить дальнейшую реабилитацию», — информировал союз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч Англия — Польша пройдет 31 марта в Лондоне.

Левандовский выступает за германскую «Баварию». В 2020 году он вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15). Также Левандовский получил награды лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшему футболисту года в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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